Jenna Jameson non riesce a camminare | ha la sindrome di Guillain-Barré

L'ex pornostar Jenna Jameson non riesce più a camminare ed è in ospedale alle Hawaii. La diagnosi, annunciata dalla diva sul suo profilo Instagram, è la sindrome di Guillain-Barré. La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia infiammatoria acuta, in genere rapidamente progressiva ma autolimitante caratterizzata da debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. La causa sembra essere di tipo autoimmune. La diagnosi è clinica. La terapia comprende immunoglobuline EV, plasmaferesi (scambi plasmatici) e, per i casi più gravi, ventilazione assistita.

