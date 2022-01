Inter | Zhang | «Dopo sei anni i risultati stanno pagando»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente dell’Stevenha parlato ai microfoni diTvla vittoria all’ultimo minuto in Supercoppa Italiana contro la Juventus Stevenha parlato ai microfoni diTvla vittoria contro la Juventus. Le sue parole: «Questo è un grande risultato che dimostra il grande lavoro dei giocatori e dell’allenatore. La squadra ha fatto bene, è prima in classifica ma questo è il risultato del grande lavoro fuori dal campo. E di quanto fatto in questi nostri sei. Questa vittoria ci dà speranza,sei. Dà grande energia per il futuro. Una dedica? Di sicuro a tutti i nostri tifosi di tutto il mondo, senza ...