Hamilton, futuro F1 in bilico: ritiro in vista? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il futuro di Lewis Hamilton in Formula Uno resta in bilico, a quanto riporta la Bbc il campione britannico, a cui è sfuggito l’ottavo titolo mondiale nell’ultimo Gp della stagione ad Abu Dhabi dopo una controversa decisione, non deciderà il suo futuro fino a quando non verrà conclusa l’indagine della Fia su quanto accaduto sul circuito di Yas Marina. Secondo la Bbc il pilota della Mercedes “ha perso la fiducia nella Fia” dopo che il direttore di gara Michael Masi non ha messo in pratica quanto fatto in precedenti occasioni nell’applicazione delle regole della safety car durante le fasi finali del Gran Premio di Abu Dhabi favorendo di fatto la vittoria finale di Max Verstappen con l’olandese della Red Bull che superava nel giro finale Hamilton andando a vincere il titolo mondiale. La Fia ha ammesso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi Lewisin Formula Uno resta in, a quanto riporta la Bbc il campione britannico, a cui è sfuggito l’ottavo titolo mondiale nell’ultimo Gp della stagione ad Abu Dhabi dopo una controversa decisione, non deciderà il suofino a quando non verrà conclusa l’indagine della Fia su quanto accaduto sul circuito di Yas Marina. Secondo la Bbc il pilota della Mercedes “ha perso la fiducia nella Fia” dopo che il direttore di gara Michael Masi non ha messo in pratica quanto fatto in precedenti occasioni nell’applicazione delle regole della safety car durante le fasi finali del Gran Premio di Abu Dhabi favorendo di fatto la vittoria finale di Max Verstappen con l’olandese della Red Bull che superava nel giro finaleandando a vincere il titolo mondiale. La Fia ha ammesso ...

