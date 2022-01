**Governo: Giorgetti, 'scostamento bilancio prima si fa meglio è'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ricordo che grazie a una mia trovata che permette l'equilibrio di bilancio e non il pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, sono state rese possibili già 9 o 10 manovre di scostamento. Io penso che lo scostamento si debba fare e che prima si fa meglio è. Al momento stiamo lavorando su un decreto che si sperava di portare in settimana al Cdm ma che, con tutta probabilità, si farà la prossima settimana. Il provvedimento è complesso e ricordo poi che va votato a maggioranza assoluta dai componenti delle Camera. Per cui questo implica un coordinamento con le date dell'elezione del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa della Lega alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ricordo che grazie a una mia trovata che permette l'equilibrio die non il pareggio diinserito nella Costituzione, sono state rese possibili già 9 o 10 manovre di. Io penso che losi debba fare e chesi faè. Al momento stiamo lavorando su un decreto che si sperava di portare in settimana al Cdm ma che, con tutta probabilità, si farà la prossima settimana. Il provvedimento è complesso e ricordo poi che va votato a maggioranza assoluta dai componenti delle Camera. Per cui questo implica un coordinamento con le date dell'elezione del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, nel corso di una conferenza stampa della Lega alla ...

