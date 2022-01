Giulia De Lellis positiva al Covid-19: “Sto cercando di rimanere tranquilla” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giulia De Lellis è risultata positiva al Covid-19 dopo un tampone molecolare: la brutta sorpresa poco prima del suo 26esimo compleanno Doccia fredda per Giulia De Lellis a pochi giorni dal suo 26esimo compleanno. La nota influencer ha comunicato ai suoi follower di essere risultata positiva al Coronavirus. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato tramite IG story di essersi sottoposta, in questi mesi, a vari test rapidi, sempre con esito negativo. Un molecolare però, fatto per tornare a lavorare in sicurezza, ha accertato la positività al virus. Queste le parole dell’influencer: “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Deè risultataal-19 dopo un tampone molecolare: la brutta sorpresa poco prima del suo 26esimo compleanno Doccia fredda perDea pochi giorni dal suo 26esimo compleanno. La nota influencer ha comunicato ai suoi follower di essere risultataal Coronavirus. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato tramite IG story di essersi sottoposta, in questi mesi, a vari test rapidi, sempre con esito negativo. Un molecolare però, fatto per tornare a lavorare in sicurezza, ha accertato la positività al virus. Queste le parole dell’influencer: “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata. Vi lascio immaginare il mio ...

