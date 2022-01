Genoa, scelto il dopo Sheva. Preso Amiri per il centrocampo e piace Zaza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Genoa è molto attivo sul mercato in queste ore, oltre ad aver scelto il dopo Sheva, ha Preso Amiri e segue da vicino Zaza Il Genoa è una delle squadre più attive sul mercato. dopo l’arrivo di Calafiori, i rossoblù hanno chiuso anche per Amiri, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. In avanti piace Zaza del Torino. Per la panchina si studia già il dopo Shevhenko. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il favorito sarebbe Labbadia, che l’ultima esperienza da allenatore l’ha avuta nella scorsa stagione al Wolfsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilè molto attivo sul mercato in queste ore, oltre ad averil, hae segue da vicinoIlè una delle squadre più attive sul mercato.l’arrivo di Calafiori, i rossoblù hanno chiuso anche per, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. In avantidel Torino. Per la panchina si studia già ilShevhenko. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il favorito sarebbe Labbadia, che l’ultima esperienza da allenatore l’ha avuta nella scorsa stagione al Wolfsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa scelto Salernitana:ufficiale Sabatini nuovo DS,parte il mercato di riparazione anche per i granata Lo scorso novembre il Genoa lo aveva scelto come nuovo direttore sportivo, incarico però rifiutato da Sabatini per "diversità di vedute" , come da lui stesso ammesso. Il ds ritroverà Stefano ...

Atalanta - Milan a Massa, a Firenze c'è Maresca Per Milan - Spezia di lunedì è stato scelto Serra, mentre a Firenze per la sfida, sempre di lunedì 17, tra i viola e il Genoa ci sarà Maresca. Maggioni arbitrerà Roma - Cagliari, mentre Bologna - ...

Lo scorso novembre illo avevacome nuovo direttore sportivo, incarico però rifiutato da Sabatini per "diversità di vedute" , come da lui stesso ammesso. Il ds ritroverà Stefano ...Per Milan - Spezia di lunedì è statoSerra, mentre a Firenze per la sfida, sempre di lunedì 17, tra i viola e ilci sarà Maresca. Maggioni arbitrerà Roma - Cagliari, mentre Bologna - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Genoa è molto attivo sul mercato in queste ore, oltre ad aver scelto il dopo Sheva, ha preso Amiri e segue da vicino Zaza Il Genoa è una delle squadr ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Genoa è pronto ad abbracciare Calafiori della Roma. Il terzino è arrivato poco fa in città e domani farà le visite mediche Il Genoa è pronto ad abbra ...