Fermati due giovani per le violenze di Capodanno. 'Non le abbiamo toccate'. Ma stavano per fuggire (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uno è egiziano e abita a MIlano, l'altro ha i genitori nordafricani e vive a Torino. Contro di loro gravi indizi di colpevolezza ed il riconoscimento di una delle ragazze aggredite Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uno è egiziano e abita a MIlano, l'altro ha i genitori nordafricani e vive a Torino. Contro di loro gravi indizi di colpevolezza ed il riconoscimento di una delle ragazze aggredite

Advertising

Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - poliziadistato : A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torin… - Agenzia_Ansa : I due fermati stavano scappando all'estero.Negli atti ci sarebbero elementi che fanno ritenere che i ragazzi, senza… - PaoloCaminiti1 : RT @Noiconsalvini: FERMATI DUE RAGAZZI DI 18 E 21 ANNI PER LE VIOLENZE DI CAPODANNO A MILANO - tg2rai : Le aggressioni al Duomo di Milano. Due giovani fermati per violenza sessuale: stavano scappando. Al Tg2 una delle r… -