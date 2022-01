Dall’Ajax allo Shaktar | nuovo acquisto per De Zerbi!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, David Neres sarebbe a un passo dall’addio all’Ajax. Prossima destinazione per il brasiliano lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. I due club hanno raggiunto un accordo per l’a titolo definitivo del giocatore da parte del club ucraino per una cifra intorno ai 16-17 milioni di euro. Neres è uno dei pochi rimasti dell’Ajax che stupì tutti nella Champions League 2018/2019, arrivando a un passo dalla finale. Negli ultimi anni però il suo spazio si è sempre più ridotto e ora l’ex San Paolo è pronto per una nuova avventura. Al suo posto i lancieri stanno cercando di riportare in Olanda Steven Bergwijn, per cui il Tottenham chiede però più di 15 milioni di euro. Thomas Cambiaso