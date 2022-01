Crisanti, Galli, Bassetti e l’Ema contro la strategia di Draghi e Speranza: no a dosi ravvicinate di vaccini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Comunità scientifica inizia ad abbandonare frettolosamente la nave di Draghi e Speranza che rischia di andare a sbattere contro un iceberg se continua, secondo virologi, immunologi ed altri esperti, a imporre l’inoculazione dei vaccini con dosi troppo ravvicinate, tanto che oramai sono numerose le voci fuori dal coro – da Ricciardi a Bassetti, da Galli a Crisanti – sulla massiccia e ripetuta strategia vaccinale imposta cocciutamente dal premier e dal suo ministro della Sanità. C’è perfino chi mette in dubbio la validità degli stessi vaccini Mrna mentre all’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, si dicono preoccupati per “vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve”. Nessuno sa, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Comunità scientifica inizia ad abbandonare frettolosamente la nave diche rischia di andare a sbattereun iceberg se continua, secondo virologi, immunologi ed altri esperti, a imporre l’inoculazione deicontroppo, tanto che oramai sono numerose le voci fuori dal coro – da Ricciardi a, da– sulla massiccia e ripetutavaccinale imposta cocciutamente dal premier e dal suo ministro della Sanità. C’è perfino chi mette in dubbio la validità degli stessiMrna mentre al, l’Agenzia europea del farmaco, si dicono preoccupati per “vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve”. Nessuno sa, ...

