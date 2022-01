Covid e restrizioni, il grido d’allarme dei ristoratori: “Aiutateci” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Francesco Testa è il direttore del ristorante Checco dello Scapicollo, il celebre locale dei Vip di Roma da dove sono transitati attori, cantanti, politici, sportivi, ed analizza per noi il difficilissimo periodo che la ristorazione sta vivendo proponendo alcune soluzioni per tentare di tornare a vedere la luce al termine del tunnel. È un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dal direttore dello storico ristorante Checco dello Scapicollo; d’altronde che la situazione non sia facile è sotto gli occhi di tutti, ma, se possibile, durante il periodo delle festività natalizie appena trascorse, si è ulteriormente aggravata. “Dal 20 dicembre le prenotazioni per Natale e Capodanno hanno subìto un drastico taglio e per quanto riguarda l’Epifania non ne parliamo neanche che è meglio…”. Queste le laconiche parole con cui Checco esamina, senza mezzi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Francesco Testa è il direttore del ristorante Checco dello Scapicollo, il celebre locale dei Vip di Roma da dove sono transitati attori, cantanti, politici, sportivi, ed analizza per noi il difficilissimo periodo che la ristorazione sta vivendo proponendo alcune soluzioni per tentare di tornare a vedere la luce al termine del tunnel. È un vero e proprioquello lanciato dal direttore dello storico ristorante Checco dello Scapicollo; d’altronde che la situazione non sia facile è sotto gli occhi di tutti, ma, se possibile, durante il periodo delle festività natalizie appena trascorse, si è ulteriormente aggravata. “Dal 20 dicembre le prenotazioni per Natale e Capodanno hanno subìto un drastico taglio e per quanto riguarda l’Epifania non ne parliamo neanche che è meglio…”. Queste le laconiche parole con cui Checco esamina, senza mezzi ...

