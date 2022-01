CM Punk:” Non dovete aspettarci negli aeroporti per un autografo, siamo ancora in stato di pandemia!” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Messaggio forte e chiaro da parte di CM Punk su Twitter, il Second City Saint si è schierato contro le persone che attendono appositamente le celebrità fuori dagli aeroporti andando contro le norme del distanziamento sociale. Secondo il Best in The World a causa del grave stato d’emergenza che stiamo vivendo non è ancora il caso di comportarsi in questo modo. Le parole di CM Punk Le parole di Punk non sono state esenti da polemiche: un fan ha risposto al messaggio dell’icona di Chicago mostrando le immagini del suo debutto in AEW, occasione in cui CM Punk si lanciò nella folla non rispettando le norme di distanziamento sociale. Il Best in The World ha prontamente risposto al fan in questione affermando che in quel caso ci trovavamo prima dell’esplosione ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Messaggio forte e chiaro da parte di CMsu Twitter, il Second City Saint si è schierato contro le persone che attendono appositamente le celebrità fuori dagliandando contro le norme del distanziamento sociale. Secondo il Best in The World a causa del graved’emergenza che stiamo vivendo non èil caso di comportarsi in questo modo. Le parole di CMLe parole dinon sono state esenti da polemiche: un fan ha risposto al messaggio dell’icona di Chicago mostrando le immagini del suo debutto in AEW, occasione in cui CMsi lanciò nella folla non rispettando le norme di distanziamento sociale. Il Best in The World ha prontamente risposto al fan in questione affermando che in quel caso ci trovavamo prima dell’esplosione ...

