Citroën C5 Aircross - Spigoli e schermi per un restyling di peso

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) DellaC5sappiamo praticamente tutto. La Suv francese, spaziosa e confortevole, abbastanza compatta nelle dimensioni (lunga quattro metri e mezzo, alta 170 cm e larga 186 e con un passo di 273 cm), è una comoda e apprezzata cinque posti (la versione a sette non è prevista), che ha fatto della versione plug-in hybrid una chiave del suo successo (una su tre è alla spina). Un annetto fa, la best seller BlueHdi 180 (il gasolio, in questa categoria, è ancora dominante) è stata anche protagonista di un nostro diario di bordo, nel quale avevamo soprattutto sottolineato la sua versatilità. Forse, un po' meno il carattere. Ecco, ora, con ildi mezza età, lapunta decisamente sullo stile per esprimere maggiore forza e distinzione. Obiettivo: dare più "precisione", come spiega il designer ...