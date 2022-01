Cagliari, futuro Nandez: corsa a tre per l’uruguaiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: in casa rossoblù è ancora in bilico il futuro di Nandez. Per il centrocampista è corsa a tre Secondo quanto riportato stamane da L’Unione Sarda, anche la Juventus si sarebbe inserita nella corsa per conquistare Nahitan Nandez. Il club bianconero è alla ricerca di un sostituto di Chiesa e vorrebbe affondare il colpo proprio a Cagliari, facendo leva sui buoni rapporti intrattenuti con il club rossoblù. Il Presidente Tommaso Giulini, si legge, sarebbe pronto ad ascoltare tutte le offerte che contemplino la formula del prestito con diritto di riscatto. Chi la spunterà tra Juventus, Inter e Napoli? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato: in casa rossoblù è ancora in bilico ildi. Per il centrocampista èa tre Secondo quanto riportato stamane da L’Unione Sarda, anche la Juventus si sarebbe inserita nellaper conquistare Nahitan. Il club bianconero è alla ricerca di un sostituto di Chiesa e vorrebbe affondare il colpo proprio a, facendo leva sui buoni rapporti intrattenuti con il club rossoblù. Il Presidente Tommaso Giulini, si legge, sarebbe pronto ad ascoltare tutte le offerte che contemplino la formula del prestito con diritto di riscatto. Chi la spunterà tra Juventus, Inter e Napoli? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

