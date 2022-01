Avvocati a processo per truffa e usura, Gip rigetta richiesta di archiviazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPiana del Sele- Ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, Maria Benincasa, e ne ha disposto ulteriori accertamenti giudiziari, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Alfonso Scermino, nell’ambito dell’udienza preliminare che vede indagati due Avvocati salernitani e i rispettivi coniugi, accusati di truffa ed usura, oltre che del reato di infedele patrocinio per il quale si procede con giudizio separato, nei confronti di due clienti, una coppia di origine marocchina ma residente nella Piana del Sele. Al centro della querelle giudiziaria che ha portato i due legali salernitani a processo, assistiti dal collegio difensivo composto dagli Avvocati cassazionisti Pietro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPiana del Sele- Hato ladiavanzata dal pubblico ministero, Maria Benincasa, e ne ha disposto ulteriori accertamenti giudiziari, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Alfonso Scermino, nell’ambito dell’udienza preliminare che vede indagati duesalernitani e i rispettivi coniugi, accusati died, oltre che del reato di infedele patrocinio per il quale si procede con giudizio separato, nei confronti di due clienti, una coppia di origine marocchina ma residente nella Piana del Sele. Al centro della querelle giudiziaria che ha portato i due legali salernitani a, assistiti dal collegio difensivo composto daglicassazionisti Pietro ...

