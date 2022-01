Amici 21, spoiler 16 gennaio: Albe, Luigi e Nicol a rischio eliminazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Grande attesa per la puntata di Amici 21 in programma domenica 16 gennaio 2022. Le anticipazioni rivelano che gli alunni saranno chiamati a contendersi l’accesso al Serale (fase finale del talent show) che di fatto prenderà ufficialmente il via in primavera. Nei prossimi appuntamenti sono previste diverse eliminazioni. Facciamo insieme il punto della situazione. Amici 21, spoiler 16 gennaio: nuove sfide Le anticipazioni di Amici 21, inerenti alla puntata che andrà onda in prima visione domenica 16 gennaio 2022, rivelano che l’attenzione sarà focalizzata principalmente sui cantanti: gli allievi che la scorsa settimana si sono posizionati agli ultimi posti della classifica dovranno sfidarsi per la riconferma del banco all’interno della scuola del talent, condotto da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Grande attesa per la puntata di21 in programma domenica 162022. Le anticipazioni rivelano che gli alunni saranno chiamati a contendersi l’accesso al Serale (fase finale del talent show) che di fatto prenderà ufficialmente il via in primavera. Nei prossimi appuntamenti sono previste diverse eliminazioni. Facciamo insieme il punto della situazione.21,16: nuove sfide Le anticipazioni di21, inerenti alla puntata che andrà onda in prima visione domenica 162022, rivelano che l’attenzione sarà focalizzata principalmente sui cantanti: gli allievi che la scorsa settimana si sono posizionati agli ultimi posti della classifica dovranno sfidarsi per la riconferma del banco all’interno della scuola del talent, condotto da ...

