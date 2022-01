Agrigento | Scala dei Turchi | identificati gli autori del raid vandalico

Advertising

Tg3web : Hanno confessato i due vandali identificati dai Carabinieri di Agrigento per aver imbrattato con ossido di ferro la… - ignaziocorrao : I carabinieri della compagnia di #Agrigento hanno identificato, nell'arco di 48 ore, gli autori del raid vandalico… - Agenzia_Ansa : Polvere da intonaco rossa sulla marna bianca della Scala dei Turchi. La Procura di Agrigento apre un'inchiesta per… - TirrenoLivorno : Nella notte tra venerdì e sabato scorsi i malviventi avevano cosparso la marna bianca di polvere di ossido di ferro… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Hanno confessato i due vandali identificati dai Carabinieri di Agrigento per aver imbrattato con ossido di ferro la Scala dei t… -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Scala

Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri della Compagnia dialla Procura della Repubblica di, coloro che hanno imbrattato ladei Turchi. Ad incastrarli sarebbero alcune riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza. L'uomo D. C., di Favara, 45 anni, con precedenti, ...Sono stati individuati, dai Carabinieri, gli artefici del raid alladei Turchi di Realmonte (... già condannato per aver compiuto atti terroristici alla Valle dei Templi die alla ...Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha rinnovato l’incarico per tutto il 2022 al pubblicista Camillo Bosio, per un costo di 24 mila euro lordi. “Disattendendo, quindi – Scrive il SAGI – tutte le ...Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile individuare un furgone, un Ford Transit, che, quella sera era arrivato alla Scala dei Turchi. Dal veicolo – mostrano le immagini ...