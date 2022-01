Advertising

zazoomblog : 19esima giornata Serie B 2021-22: le designazioni arbitrali - #19esima #giornata #Serie #2021-22: - periodicodaily : 19esima giornata Serie B 2021/22: le designazioni arbitrali #SerieB - TV7Benevento : Calcio. Serie B gli arbitri della 19esima giornata ... - uneedvitaminM : ve lo giuro con l’annuncio della 19esima stagione di grey’s la mia giornata ha avuto una svolta - LukentoTc : Ecco gli 11 giocatori che scenderanno in campo contro Le Vrenzole nella 19esima giornata di #SerieATGB. A disposizi… -

Ultime Notizie dalla rete : 19esima giornata

TV Sette Benevento

Niccolò Baroni della sezione di Firenze dirigerà allo Stadio Mazza di Ferrara la gara Spal - Benevento, in programma domenica 16 gennaio alle ore 16.15 valevole per ladel campionato di serie B. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Laudato. Quarto uomo Feliciani. Al Var Camplone e Paganessi. Baroni ha diretto per ben ...... uno dei match di cartello delladi serie B, pronta a tornare in campo da venerdì. Per Reggina - Brescia fischietto a Santoro di Messina, a Gariglio di Pinerolo è stata invece ...Niccolò Baroni della sezione di Firenze dirigerà allo Stadio Mazza di Ferrara la gara Spal-Benevento, in programma domenica 16 gennaio alle ore 16.15 valevole per la 19esima giornata del campionato d ...Questi gli arbitri designati per le partite della 19/a giornata di Serie B, in programma tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio 2022. Ternana-Ascoli: Marini di Roma Cittadella-Cose ...