VIDEO Eriksen | prodezze in allenamento | l’ex Inter ha ancora il piede caldo

Continua l'allenamento di Christian Eriksen dopo la rescissione contrattuale con l'Inter, in attesa di conoscere il suo futuro. La prossima squadre potrebbe essere in patria o in Olanda

Christiandopo la rescissione con l'Inter continua ad allenarsi e a realizzare gol così...Il tecnico del Tottenham Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto a una domanda su, suo ex giocatore all'Inter: "Non ho parlato recentemente con Christian. Certo è stato bellissimo rivederlo su un campo di calcio a tirare in porta. Parliamo di un grande giocatore, ma ...CHIASSO (SVIZZERA) - Dopo la rescissione del contratto con l'Inter, Christian Eriksen continua ad allenarsi nel tentativo di tornare in forma e trovare un nuovo contratto in un altro campionato. Il fa ...Eriksen continua ad allenarsi nella speranza di trovare al più presto una squadra pronta a puntare su di lui. L’ultimo video è un messaggio alle pretendenti. Christian Eriksen ha un sogno, quello di g ...