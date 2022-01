Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 12:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE LOCALITA0 OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E VILLALBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO A VENERDÌ 28 GENNAIO LA LINEA TRAM 8 SARÀ SOSTITUITA DA BUS DENOMINATI 8 NAV CHE EFFETTUERANNO SERVIZIO IN MODALITÀ CIRCOLARE INOLTRE, SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, VIA DEL CORSO SARÀ CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA DA PIAZZA VENEZIA A VIA DEI SABINI PER CONSENTIRE LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE NOTTI TRA MERCOLEDI E GIOVEDI E IN QUELLE TRA GIOVEDI E VENERDI E TRA VENERDI E SABATO I BUS ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE LOCALITA0 OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E VILLALBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO A VENERDÌ 28 GENNAIO LA LINEA TRAM 8 SARÀ SOSTITUITA DA BUS DENOMINATI 8 NAV CHE EFFETTUERANNO SERVIZIO IN MODALITÀ CIRCOLARE INOLTRE, SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, VIA DEL CORSO SARÀ CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA DA PIAZZA VENEZIA A VIA DEI SABINI PER CONSENTIRE LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE NOTTI TRA MERCOLEDI E GIOVEDI E IN QUELLE TRA GIOVEDI E VENERDI E TRA VENERDI E SABATO I BUS ...

romamobilita : #Roma #viabilità Via Trionfale è chiusa tra via Carlo Evangelisti e via San Tommaso d'Aquino per una perdita d'acqu… - romamobilita : #Roma #viabilità Prati, via Crescenzio resta chiusa tra via Ovidio e piazza Cavour per avvallamento del manto strad… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Caduti per la Liberazione, tra via degli Eroi di Cefalonia e via Pontina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Torrevecchia, tra largo Millesimo e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Risolto l'incidente a viale delle Milizie/piazza delle Cinque Giornate, ripristinati i percorsi de… -

