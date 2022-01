Uomini e Donne, l’opinione di Isa sulla scelta di Roberta Giusti (11/01/22) (Di martedì 11 gennaio 2022) Poche cose come l’immagine di apertura di questa opinione rappresentano il mio sentimento di fronte alla puntata di Uomini e Donne di oggi. No, dico, ma che mer*ata è? Ma che caspita hanno mandato in onda? Cioè ma già di base questa scelta doveva andare in onda PRIMA che ci fossero 20 giorni di pausa natalizia in cui ci siamo praticamente dimenticati nomi e connotati di tronisti e corteggiatori ed in cui la nuova coppia avrebbe anche potuto benissimo mollarsi, quindi non solo già il pathos era praticamente ridotto ai minimi termini, ma PERDIPIù che fanno? Spezzano la puntata con il momento della scelta che andrà in onda domani tra un ballo dei nonny e una nuova acconciatura horror di Armando Incarnato? Boh, davvero, un’ora e oltre di nulla cosmico perché onestamente anche vedere le esterne lunghe quando sono passati ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Poche cose come l’immagine di apertura di questa opinione rappresentano il mio sentimento di fronte alla puntata didi oggi. No, dico, ma che mer*ata è? Ma che caspita hanno mandato in onda? Cioè ma già di base questadoveva andare in onda PRIMA che ci fossero 20 giorni di pausa natalizia in cui ci siamo praticamente dimenticati nomi e connotati di tronisti e corteggiatori ed in cui la nuova coppia avrebbe anche potuto benissimo mollarsi, quindi non solo già il pathos era praticamente ridotto ai minimi termini, ma PERDIPIù che fanno? Spezzano la puntata con il momento dellache andrà in onda domani tra un ballo dei nonny e una nuova acconciatura horror di Armando Incarnato? Boh, davvero, un’ora e oltre di nulla cosmico perché onestamente anche vedere le esterne lunghe quando sono passati ...

