Sassoli | von der Leyen | “Profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 gennaio 2022) BRUXELLES – Gli esponenti delle alte istituzioni europee e i colleghi del giornalista e politico David, scomparso a 65 anni, si stringono intorno alla sua famiglia. “Sonodi un. Davidè stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamentoe soprattutto un caro amico”, scrive in un tweet inla presidente della Commissione europea, Ursula von der. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”, aggiunge. “Triste e commosso per l’annuncio delladi Davidsincero e ...