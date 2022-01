Sampdoria, Conti: 'Voglio rimettermi in gioco' (Di martedì 11 gennaio 2022) "Voglio rimettermi in gioco, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa. Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "in, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa.

Advertising

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Conti è blucerchiato: arriva dall'@acmilan a titolo definitivo. - AntoVitiello : L’U.C. #Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. #Milan i diritti alle prestazioni sporti… - AntoVitiello : Andrea #Conti arrivato ora nella sede della #Sampdoria per firmare il contratto @TuttoMercatoWeb @MilanNewsit - doriano30 : RT @sampdoria: ?? | INTERVIEW #Conti e l'operazione-rivalsa: «Alla #Sampdoria per rimettermi in gioco». - zazoomblog : Sampdoria Conti: “Ho voglia di rivalsa dopo anni non positivi” - #Sampdoria #Conti: #voglia #rivalsa -