Roma, allerta per forte vento: cadono alberi in città. Traffico in tilt (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma. La protezione civile ha segnalato per oggi un'allerta meteo di colore giallo per la presenza di forte vento. Proprio dalla mattinata di oggi, martedì 11 gennaio 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevede su tutta la regione Lazio: il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche forti, soprattutto lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Non proprio quella che si definirebbe una placida giornata. Al contrario. I segni del forte vento iniziano già a vedersi per le strade della Capitale. Leggi anche: Meteo Roma e Lazio, allerta ghiaccio e neve: le previsioni per i prossimi giorni Due segnalazioni per alberi caduti a Roma Questa mattina, infatti, sono ben due le ...

