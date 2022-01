Ritorno in classe, Sasso: “L’80% degli studenti è tornato, se tutto aperto perché devono pagare i ragazzi?” (Di martedì 11 gennaio 2022) ''L'80% degli studenti italiani è tornato a scuola, circa 6 milioni su 8,5 milioni. Gli altri non sono tornati soprattutto perché vigeva una ordinanza del presidente della Campania De Luca che noi abbiamo immediatamente impugnato e il Tar ci ha dato ragione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) ''L'80%italiani èa scuola, circa 6 milioni su 8,5 milioni. Gli altri non sono tornati sopratvigeva una ordinanza del presidente della Campania De Luca che noi abbiamo immediatamente impugnato e il Tar ci ha dato ragione". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - lordzarcon : Ritorno in aula a #Napoli, mia moglie oggi sola in classe. Nessun alunno si è presentato a lezione. #DAD - riccardoliguori : Pronti, via: in classe di mio figlio primo giorno di ritorno in classe e primo positivo. Dopo l'effetto-feste atten… - zazoomblog : Ritorno in classe acquisizione dei dati relativi al personale scolastico assente. NOTA [PDF] - #Ritorno #classe… -