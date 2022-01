Rientra ubriaco e picchia a morte la moglie e il figlio 14enne | poi aizza contro di loro il pitbull

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma. Un incubo da cui era impossibile fuggire, perché dentro le mura domestiche. La donna, assieme ai figli, era intrappolata dentro casa e subiva continuamente gli abusi, le violenze e le aggressioni del marito. Non si è trattato di un episodio isolato, l’ultimo denunciato. Al contrario, laha dichiarato che le violenze erano diventate quasi una routine, e che infine avevano finito per coinvolgere anche idue bambini. Leggi anche: Follia a Roma, tenta di accoltellare l’ex e le taglia un dito: arrestato aspirante medico 28enne Roma, aggressioni multiple in casa Per questo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo, romano di 55 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Aggressioni fisiche continue: calci e pugni, che, successivamente, hanno riguardato anche i ...