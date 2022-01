“Recupero difficile”: Juve, la notizia che gela Allegri verso la Supercoppa (Di martedì 11 gennaio 2022) Mentre la sfida con l’Inter si avvicina Allegri spera in buone notizie dall’infermeria ma potrebbe essere costretto a inventarsi la difesa. La gara vinta dopo una clamorosa rimonta con la Roma, decisa da una rete dell’eroe inatteso De Sciglio e da Szczesny, capace di neutralizzare un rigore proprio nel finale, ha galvanizzato la Juventus ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) Mentre la sfida con l’Inter si avvicinaspera in buone notizie dall’infermeria ma potrebbe essere costretto a inventarsi la difesa. La gara vinta dopo una clamorosa rimonta con la Roma, decisa da una rete dell’eroe inatteso De Sciglio e da Szczesny, capace di neutralizzare un rigore proprio nel finale, ha galvanizzato lantus ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta - Per Bonucci recupero difficile, scelte limitate in difesa Tutto Juve Osimhen molto deluso per non aver partecipato alla Coppa d'Africa Il giocatore vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile, avrebbe fortemente voluto partecipare alla Coppa d'Africa.

Infortunio Insigne, oggi gli esami: tempi di recupero non brevi L'infortunio occorso a Lorenzo Insigne potrebbe essere più pesante del previso, nella giornata di oggi sono previsti degli esami.

