Quando esce Avatar 2? Le parole di James Cameron (anche sul terzo capitolo) (Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sono ottime notizie per i fan di Avatar, almeno stando a quanto affermato da James Cameron. Il celebre film, uscito nel 2009, potrebbe presto avere non uno, ma addirittura due sequel. Come rivelato dal regista, infatti, il secondo Avatar – cominciato addirittura nel 2013 – sarebbe ormai "completo al 100%", nonostante circa quattro mesi di ritardo dovuti agli stop "forzati" a causa della pandemia di Covid-19. Ma non è tutto, perché sempre Cameron svela che anche il terzo Avatar è ormai prossimo al completamento: "Siamo al 95%", afferma il regista. "Realizzare questi sequel è stata un'impresa folle, di una difficoltà estrema, e se il primo film non avesse ottenuto quei risultati non ci saremmo nemmeno sognati di affrontare questa sfida e di investirci ...

