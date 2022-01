(Di martedì 11 gennaio 2022) È il lavoro che si sta facendo in queste ore al ministero dell’Economia a tradurre inquella che è la convinzione di Mariosul che fare davanti ai danni che la variantesta causando all’economia. L’indicazione che arriva da palazzo Chigi è quella di un intervento contenuto, riservato alle attività chiuse o interessatee restrizioni, come le discoteche e i luoghi degli spettacoli, e al turismo, il settore più colpito’impennata dei contagi. La traduzione: una dote di 1,5-2 miliardi per il decreto Sostegni ter che quasi sicuramente arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri non più giovedì, come previsto inizialmente, ma all’inizio della settimana prossima. Sono i contenuti, come la stretta sulla cassa integrazione Covid - la misura simbolo della strategia emergenziale ...

Advertising

HuffPostItalia : Omicron e bollette, Draghi non lancia soldi dall'elicottero - TommyBrain : IL TEMPO E' SCADUTO: LA TEMPESTA E' ARRIVATA Omicron, Crisi Energetica, Bollette e Paralisi Italica' - IacobellisT : IL TEMPO E' SCADUTO: LA TEMPESTA E' ARRIVATA Omicron, Crisi Energetica, Bollette e Paralisi Italica' - Juventino_Vero_ : @Lacasespoglia Con una maggioranza di popolazione così stupida è fin troppo semplice però... e non mi riferisco al… - TommyBrain : IL TEMPO E' SCADUTO: LA TEMPESTA E' ARRIVATA Omicron, Crisi Energetica, Bollette e Paralisi Italica' -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron bollette

La Repubblica

...Ecco perché tenere aperte le scuole Andrea Casadio Kluge ha affermato che la varianteè ... Economia Caro, ecco come funziona la rateizzazione per chi non può pagarle Vanessa Ricciardi ...... tra i più penalizzati dalle recenti misure varate per fronteggiare l'ondata, restano ... ANCHE FONDI CONTRO IL CARO? Nel Decreto sostegni ter potrebbe finire anche un nuovo ...È il lavoro che si sta facendo in queste ore al ministero dell’Economia a tradurre in soldi quella che è la convinzione di Mario Draghi sul che fare davanti ai danni che la variante Omicron sta causan ...Restringendo l’analisi al mese di novembre ‘21 troviamo una sorpresa: il lavoro autonomo, finora falcidiato dalle chiusure a singhiozzo dei servizi, in un solo mese ha visto crescere di 66 mila unità ...