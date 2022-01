Odio e delirio No Vax sulla scomparsa di David Sassoli. Sui social impazza la bufala del vaccino killer. In molti esultano per la morte del presidente dell’Europarlamento (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente dell’Europarlamento David Sassoli è morto (leggi l’articolo) a causa delle complicazioni di una grave polmonite, dovuta al batterio della legionella, la stessa malattia che il 15 settembre dello scorso anno lo aveva costretto a un ricovero all’Hopital Civic di Strasburgo e a interrompere la sua attività politica e istituzionale (leggi l’articolo). In seguito alla stessa infezione, e dopo un secondo ricovero, avvenuto il 26 dicembre scorso all’ospedale di Aviano, è poi insorta una grave disfunzione del sistema immunitario che non ha lasciato scampo a Sassoli. Non c’è nessun legame, dunque, tra la sua improvvisa scomparsa e il Covid-19, né, tantomeno, con la vaccinazione contro lo stesso virus. Un tema che in queste ore, nonostante la chiarezza dei fatti e quanto riferito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilè morto (leggi l’articolo) a causa delle complicazioni di una grave polmonite, dovuta al batterio della legionella, la stessa malattia che il 15 settembre dello scorso anno lo aveva costretto a un ricovero all’Hopital Civic di Strasburgo e a interrompere la sua attività politica e istituzionale (leggi l’articolo). In seguito alla stessa infezione, e dopo un secondo ricovero, avvenuto il 26 dicembre scorso all’ospedale di Aviano, è poi insorta una grave disfunzione del sistema immunitario che non ha lasciato scampo a. Non c’è nessun legame, dunque, tra la sua improvvisae il Covid-19, né, tantomeno, con la vaccinazione contro lo stesso virus. Un tema che in queste ore, nonostante la chiarezza dei fatti e quanto riferito ...

La morte dei tiranni. L'ingiustizia, l'obbedienza e i deliri di onnipotenza Matteo Cavezzali è un giovane scrittore nato in Romagna. Alla fine del 2021 ha scritto un saggio illuminante davvero intrigante: "A morte il tiranno" (HarperCollins, 200 pagine, euro 18). Il libro (..

