Massimo Lopez compie 70 anni: il fortunato incontro con Walter Chiari e l'indimenticabile Trio

Una vita fatta di traslochi che lo hanno portato da Ascoli Piceno – dove nasce l'11 gennaio di 70 anni da genitori napoletani – in diverse città. Il padre faceva il bancario e spesso cambiava città. Ma è stata la madre a trasferire a Massimo Lopez, la vena artistica, come ha avuto modo di raccontare nel libro dal titolo Stai attento alle nuvole. Un viaggio di vita e di famiglia. L'attore oggi, che è anche un apprezzato doppiatore e conduttore, festeggia un numero importante: 70 anni di vita di cui quasi 40 trascorsi tra un palco e l'altro di molti teatri, come solista o in compagnia di Tullio Solenghi e Anna Marchesini conosciuti come il Trio. Nel libro, edito da Solferino, uscito in libreria nel 2020, Massimo racconta anche di un importante incontro che gli ha dato ...

