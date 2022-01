Maria De Filippi preoccupata: “Devo far entrare il medico?”, ecco cosa è successo (Di martedì 11 gennaio 2022) Maria De Filippi preoccupata chiede se debba far entrare il medico in studio: ecco cosa è successo al programma. Maria De Filippi preoccupata, chiede se debba far entrare un medico: situazione sorprendente.Il 2022 vedrà Maria De Filippi praticamente protagonista sette giorni su sette, coi suoi programmi, nel palinsesto di Canale 5; in questi primi giorni del nuovo anno ha fatto l’esordio della nuova edizione di C’è posta per te, mentre sono tornati anche sia Uomini e Donne che Amici. Proprio nella puntata del talent show, la conduttrice ha chiesto se dovesse o meno fare entrare il ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 gennaio 2022)Dechiede se debba farilin studio:al programma.De, chiede se debba farun: situazione sorprendente.Il 2022 vedràDepraticamente protagonista sette giorni su sette, coi suoi programmi, nel palinsesto di Canale 5; in questi primi giorni del nuovo anno ha fatto l’esordio della nuova edizione di C’è posta per te, mentre sono tornati anche sia Uomini e Donne che Amici. Proprio nella puntata del talent show, la conduttrice ha chiesto se dovesse o meno fareil ...

