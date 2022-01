Malore improvviso mentre parla col collega, Luca muore a 52 anni. “Non c’erano avvisaglie” (Di martedì 11 gennaio 2022) Un Malore improvviso ha stroncato la vita di Luca Cogno. 52 anni, se n’è andato a Ballò di Mirano davanti ad un collega. La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì. Questione di secondi e Luca è collassato all’improvviso. Immediati sono scattati i soccorsi dall’ospedale di Dolo è partita in ambulanza. Sono bastati pochi minuti ai medici del 118 per arrivare sul posto. Troppo, purtroppo, per sperare di salvare la vita all’uomo sotto gli occhi sgomenti del collega, sotto choc. Secondo quanto si apprende la causa della morte sarebbe un infarto. A tradire Luca Cogno sarebbe stato infatti il suo cuore. La notizia della morte si è diffusa immediatamente tra amici e conoscenti. L’uomo, originario di Fiesso d’Artico, lascia una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Unha stroncato la vita diCogno. 52, se n’è andato a Ballò di Mirano davanti ad un. La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì. Questione di secondi eè collassato all’. Immediati sono scattati i soccorsi dall’ospedale di Dolo è partita in ambulanza. Sono bastati pochi minuti ai medici del 118 per arrivare sul posto. Troppo, purtroppo, per sperare di salvare la vita all’uomo sotto gli occhi sgomenti del, sotto choc. Secondo quanto si apprende la causa della morte sarebbe un infarto. A tradireCogno sarebbe stato infatti il suo cuore. La notizia della morte si è diffusa immediatamente tra amici e conoscenti. L’uomo, originario di Fiesso d’Artico, lascia una ...

