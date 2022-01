Ma niente paura, il secondo capitolo è già in preparazione. (Di martedì 11 gennaio 2022) Con il gran finale di Sissi, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30, cala il sipario sulla miniserie tedesca diretta da Sven Bohse. Ci mancherà? Sì. Leggi anche › Tutto su “Sissi”, la serie che racconta la principessa in modo fresco e audace Ci rassicura il fatto che è stata confermata una seconda stagione, sempre (si spera) con Dominique Devenport – attrice che ha dato all’Imperatrice un ritratto fragile e indomito, confermando la potenza del suo status di icona. E di figura femminile che l’epoca non seppe comprenderla, né accettarne fino in fondo l’irrequieta personalità. “Sissi”, le immagini e il cast della serie ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Con il gran finale di Sissi, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30, cala il sipario sulla miniserie tedesca diretta da Sven Bohse. Ci mancherà? Sì. Leggi anche › Tutto su “Sissi”, la serie che racconta la principessa in modo fresco e audace Ci rassicura il fatto che è stata confermata una seconda stagione, sempre (si spera) con Dominique Devenport – attrice che ha dato all’Imperatrice un ritratto fragile e indomito, confermando la potenza del suo status di icona. E di figura femminile che l’epoca non seppe comprenderla, né accettarne fino in fondo l’irrequieta personalità. “Sissi”, le immagini e il cast della serie ...

Advertising

spenkita : “Senza temere niente”: Perché tutto ciò che vogliamo è sempre dall’ altra parte della paura. - Valenti13410324 : RT @BarbaraRaval: Importante , dal minuto 4' l'avvocato Fusillo parla dell'obbligo vaccinale Over50 e della sua illegittimità. Niente paura… - CanyamanPuglia : ?La grande lezione nella vita, piccola, è mai aver paura di nessuno o di niente? ~Frank Sinatra~ Buongiorno ??… - verdesmeraldo : RT @BarbaraRaval: Importante , dal minuto 4' l'avvocato Fusillo parla dell'obbligo vaccinale Over50 e della sua illegittimità. Niente paura… - Roberto97880871 : Non abbiate paura di niente e di nessuno. Si nasce per morire e si vive per lottare... -