Inter-Juve mondiale | Supercoppa trasmessa in 130 Paesi

Una produzione televisiva senza precedenti, con uno sguardo al futuro e la sperimentazione di tecnologie all'avanguardia per offrire agli appassionati di tutto il mondo un grande spettacolo. La Finale di Supercoppa Frecciarossa in programma mercoledì 12 gennaio allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano vedrà l'impiego di oltre 35 telecamere (tra telecamere Host e telecamere di integrazione Mediaset, licenziatario L'articolo

