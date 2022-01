Il paradosso delle mascherine FFP2 obbligatorie sopra i sei anni: non esistono per i bambini (Di martedì 11 gennaio 2022) Continua l'inchiesta di Moreno Morello, a 'Striscia la Notizia', sulla qualità delle mascherine vendute in Italia e, in particolare, sulla nuova normativa che prevede anche per i bambini sopra i sei ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) Continua l'inchiesta di Moreno Morello, a 'Striscia la Notizia', sulla qualitàvendute in Italia e, in particolare, sulla nuova normativa che prevede anche per ii sei ...

Advertising

shopenauerwho : RT @DarioAndromeda: @FartFromAmerika Adesso è scomparso il paradosso dei simpson. I non vaccinati e i vaccinati fino alla seconda dose sara… - RosellaLara19 : @europapalia @riccardosanna14 @giulianol Abbia pazienza, lo comprendiamo il paradosso di Simpson, ma il fatto ogge… - Lara_L0lli : @PBurattini 'Il più delle volte non è da un paradosso ma da un'ovvietà che scaturisce una rivelazione' - Cioran - 1Stateoftheart : @petunianelsole È la teoria delle catastrofi, altro che paradosso di S. - Valpan76 : @istsupsan il paradosso si avrebbe se il confronto delle incidenze totali andassero in direzione opposta rispetto a… -