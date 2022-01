Il Papa entra a sorpresa in un negozio di dischi | doveva “benedire il locale ristrutturato”

(Di martedì 11 gennaio 2022)il”.Francesco è uscito dal Vaticano perre in undinon lontano dal Pantheon, di cui conosce i titolari: sono amici da anni. È rimasto nelpoco meno di un quarto d’ora prima di rire, dove ha ricevuto un disco di musica classica in dono. El, en una tienda de discos de Roma pic.twitter.com/U1KfQarb6R — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) January 11, 2022 La titolare del‘Stereosound’ ha parlato di “una visita piena di umanità” e di “un’emozione immensa”, e ha spiegato che l’attuale Pontefice era già cliente delin Via della Minerva da quando veniva a Roma prima come ...

Corriere della Sera

Corriere della Sera

di Gian Guido Vecchi Visita a sorpresa in un negozio del centro CITTÀ DEL VATICANO - Già gli era capitato per scarpe ed occhiali, ora si tratta di dischi.Francesco si è concesso un'altra uscita privata fuori dal Vaticano, questa volta per fare visita a un negozio di musica nel centro della capitale, in via della Minerva, accanto al Pantheon. Bergoglio ripreso mentre va via dal negozio «Stereosound». Le immagini su Twitter: «È nostro cliente da anni» spiega la signora Letizia. Blitz a sorpresa del Papa in un negozio di dischi a Roma. E' accaduto oggi, quando, alle 17.10, Bergoglio - come testimonia questo tweet di Javier Martínez-Brocal - è entrato in un negozio in via dell...