DISPERSI SUL TERMINIO. SI CERCANO TRE PERSONE DEL SERINESE - Dispersi sul Monte Terminio, avviate le ricerche di tre persone - Brasile: roccia crolla su barche turisti nel lago, 7 morti: Tre dispersi e 37 feriti sul lago Furnas, nel Minais Ge… - Un grosso frammento di roccia si è staccato dalla parete ed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di… - Cala il buio e si perdono sul monte Catria, escursionisti recuperati da quattro squadre del Sasu

Notevole nel finale della citazione il richiamo allo sport preferito degli italiani: il salto... 20.000 l'indennità per le famiglie dei patriotio caduti in combattimento o caduti per ...Fare lucepassaggio di Leonardo da Vinci a Faenza e in Romagna, su quanto ci ha lasciato in opere, ...rimarca lo studioso " data la scomparsa degli Archivi dei Manfredi andati ufficialmente,...Brasile, si cercano i dispersi nel lago Furnas 09 gennaio 2022. (LaPresse) - In Brasile continuano le ricerche dei dispersi dopo l'incidente avvenuto nel lago Furnas, nello stato di Minas Gerais. Una ...È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di ...