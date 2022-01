David Sassoli | presidente del Parlamento Ue ed ex giornalista Rai | muore a 65 anni di polmonite

(Di martedì 11 gennaio 2022) E’ morto nella notte ildeleuropeo. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo., ha scritto il portavoce, è spirato all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. “La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore”. Era ricoverato dal 26 dicembre Ieri, in una nota, Cuillo aveva reso noto: “Ildeleuropeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale deldel ...

Advertising

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: È ritornata dopo 2 anni e la polmonite ha già fatto la sua prima vittima: David Sassoli, presidente del Parlamento europeo - _elisabi : RT @gmduello: Quando per smuovere un mezzobusto del Tg1 servivano Fiorello, Baldini e Mike Bongiorno. La morte di David Sassoli è una notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

Era stato ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario È morto il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. "Il Presidente del ...E' morto il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. " Il Presidente ...Morto David Sassoli: le cause della morte del Presidente del Parlamento europeo deceduto nella notte. Scopri di più, tutte le notizie ...È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto nella giornata di lunedì 10 gennaio era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave comp ...