Dalla parte di Insigne | se fosse stato straniero | sarebbe stato considerato diversamente

(Di martedì 11 gennaio 2022) In questi giorni di tam tam-mi sono chiesto, più del solito: “Ma perché Lorenzo, a Napoli e in Italia, da molti non èe, anzi, costantemente sminuito?” Le risposte che mi sono dato sono molteplici e spaziano da motivi culturali a motivi puramente calcistici. Per quanto riguarda i primi, considero l’Italia un paese estremamente esterofilo, per il quale l’erba del vicino è sempre più verde e il tiraggirè sempre più a gir. L’italiano medio considera la Serie A un campionato di terza fascia, i giocatori al suo interno e gli italiani in generale di terza fascia, mentre all’estero la percezione è estremamente diversa (non lo invento, basta leggere quotidiani esteri, a volte anche qui sul Napolista). Tradotto: senato fuori confine, sono moderatamente sicuro che il ...