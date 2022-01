Covid, news. Draghi: "Scuola fondamentale. Più problemi a causa dei no vax". LIVE (Di martedì 11 gennaio 2022) Il premier: "Anno da affrontare con fiducia e unità. Cauti ma basta chiusure, hanno colpito i ragazzi". Sul governo dice: "Se c'è voglia di lavorare insieme va avanti. Divisioni di vedute né nuove né drammatiche". Bianchi: "6% prof e 4,5% studenti assenti perché positivi". Speranza: "Non vaccinati poco più del 10% degli over12". Locatelli: "Con booster coperti da Omicron all'88%. Falso che Omicron non pericolosa, può essere fatale". Debutta il Super green pass anche su bus e treni Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 gennaio 2022) Il premier: "Anno da affrontare con fiducia e unità. Cauti ma basta chiusure, hanno colpito i ragazzi". Sul governo dice: "Se c'è voglia di lavorare insieme va avanti. Divisioni di vedute né nuove né drammatiche". Bianchi: "6% prof e 4,5% studenti assenti perché positivi". Speranza: "Non vaccinati poco più del 10% degli over12". Locatelli: "Con booster coperti da Omicron all'88%. Falso che Omicron non pericolosa, può essere fatale". Debutta il Super green pass anche su bus e treni

