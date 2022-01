Covid | l’impatto sull’istruzione? Simile per tutte le fasce sociali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) di Nicola Bazoli, Antonio Schizzerotto e Loris Vergolini (fonte: lavoce.info) La chiusura delle scuole a causa del, pur avendo avuto un impatto molto pesante sui livelli di apprendimento, sembra aver colpito in maniera piuttosto omogenea gli studenti appartenenti a classidiverse. I risultati di uno studio Molti osservatori, noi compresi, hanno sostenuto che la decisione del nostro governo di chiudere le scuole per combattere la pandemia da-19 avrebbe fortemente ridotto gli apprendimenti degli studenti e accresciuto sensibilmente le disuguaglianze di istruzione. Al fine di verificare questa previsione, abbiamo effettuato una valutazione d’impatto del ricorso alla didattica a distanza comparando i punteggi in italiano e in matematica ottenuti nei test Invalsi dai frequentanti la quinta elementare, la terza media e la ...