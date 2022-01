Covid a nord di Napoli, dove ci sono più contagiati. L’elenco per comune (Di martedì 11 gennaio 2022) sono oltre 24mila i contagiati nei comuni dell’area nord di Napoli. Giugliano ha il primato della classifica. sono 2837 gli attuali positivi. Segue Pozzuoli con 2247 contagiati, Casoria con 1879, Marano 1750, Casalnuovo 1582, Acerra 1533, Quarto 1107 e Afragola con 1079 positivi. Area nord, i dati dei positivi A Villaricca, invece, ci sono 884 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022)oltre 24mila inei comuni dell’areadi. Giugliano ha il primato della classifica.2837 gli attuali positivi. Segue Pozzuoli con 2247, Casoria con 1879, Marano 1750, Casalnuovo 1582, Acerra 1533, Quarto 1107 e Afragola con 1079 positivi. Area, i dati dei positivi A Villaricca, invece, ci884 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

