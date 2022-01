Calcio: Allegri, 'Bonucci recuperato, Danilo non si sente ancora sicuro' (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. Come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto bene, lui nei modi di difendere è tra i più bravi e poi come tutti ha i suoi difetti. Dybala non doveva giocare 86 minuti contro la Roma e vediamo come sta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter. "Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - "hanon si. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. Come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto bene, lui nei modi di difendere è tra i più bravi e poi come tutti ha i suoi difetti. Dybala non doveva giocare 86 minuti contro la Roma e vediamo come sta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter. "Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che ...

Advertising

FBiasin : #Pioli post #VeneziaMilan: 'Ha ragione #Allegri a dire che l'#Inter è nettamente favorita per lo scudetto”. Diciam… - romeoagresti : #Allegri: “#Chiesa era in un momento sereno, bello, per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare qualcosa in p… - juventusfc : ?? Allegri: «Sono venuto qui sapendo che ci sarebbe voluto del tempo per tornare a competere per lo Scudetto. Avremm… - CarloAl87550029 : @FabDellaValle mi sono piaciute molto le tue 2 domande. Finalmente si tratta di calcio giocato ??. Peccato che ti s… - sportmediaset : Supercoppa, #Allegri: 'Dovremo essere bravi per evitare che l'Inter apra un ciclo'. #SportMediaset… -