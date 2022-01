Bologna | Mihajlovic | «Mi aspetto di vincere per dare un insegnamento»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Sinisa, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Cagliari Sinisa, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari. PREPARAZIONE – «Bisogna giocare e bisogna, è facile. Vero che abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, diciamo che quello che facciamo in 5-6 giorni lo abbiamo fatto in uno. Non è da tutti, un’altra dimostrazione che è un gruppo meraviglioso, sopratutto di qualità umane perché non è così scontato fare tutto in un giorno e farlo bene. Poi dobbiamo metterlo in pratica ma sono sereno». CAGLIARI – «Midie diuna tutti, è importante ...

Situazione sicuramente più difficile per Sinisa, che dovrà fare i salti mortali per disegnare la formazione titolare del suo. Proviamo a disegnare un modulo 3 - 4 - 2 - 1 con i ...Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' tra il Cagliari di Mazzarri e ildiin tempo realeIl Cagliari affronta ilnel recupero che chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Mazzarri e ...Rossoblù alle prese con l'emergenza Covid: in campo all'Unipol Domus (ore 20.45) dopo le polemiche per la gara coi sardi posticipata di soli due giorni ...The match of Unipol Domus between Cagliari and Bologna closes the program of the 21st day of the Serie A championship. Between injured and positive at Covid, the two coaches prepared the match with re ...