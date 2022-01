Benzina verde, gasolio e gpl: aumenti di oltre 1 centesimo in una settimana (3 per il riascaldamento) (Di martedì 11 gennaio 2022) aumenti di oltre 1 centesimo per i prezzi dei carburanti nella settimana dal 3 al 9 gennaio scorsi. Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa settimana, la Benzina verde in modalità self si è attestata nella media nazionale a poco più di 1,733 euro (era 1,723 euro nel precedente monitoraggio), mentre il gasolio e’ salito a 1,598 (1,588 euro il prezzo precedente). In aumento anche il Gpl a 0,819 euro al litro. Rialzo di quasi 3 centesimi per il gasolio per il riscaldamento a 1,423 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022)diper i prezzi dei carburanti nelladal 3 al 9 gennaio scorsi. Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa, lain modalità self si è attestata nella media nazionale a poco più di 1,733 euro (era 1,723 euro nel precedente monitoraggio), mentre ile’ salito a 1,598 (1,588 euro il prezzo precedente). In aumento anche il Gpl a 0,819 euro al litro. Rialzo di quasi 3 centesimi per ilper il riscaldamento a 1,423 euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Benzina: in aumento verde, anche gasolio e gpl: Oltre 1 centesimo in più in una settimana, 3 per riscaldamento - jacopogiliberto : RT @lucaberta: @jacopogiliberto Benzina e gasolio a 5 euro? Hai un’idea del tipo di calamità che stai auspicando? Dimmi, ed il costo aggi… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @bitpapro @matteosalvinimi Per l'ennesima volta: un partito del 17% da solo non può fare nulla, men che meno se non gestis… - Fragment_84 : @bitpapro @matteosalvinimi Per l'ennesima volta: un partito del 17% da solo non può fare nulla, men che meno se non… - MariaZafarana : @paolocristallo Come la benzina verde che ci dicevano che non era inquietante. Chi se lo ricorda? -