Atp Adelaide 2 2022: Mager si prende la rivincita su Gerasimov e approda al secondo turno (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Mager supera in tre set Egor Gerasimov e vola al secondo turno dell’Atp 250 di Adelaide 2 2022. Successo importante per l’azzurro, capace di prendersi la rivincita su un avversario che l’aveva sconfitto appena cinque giorni fa, sempre ad Adelaide. Il match odierno lasciava presagire un epilogo uguale, specialmente dopo il primo set, ma Mager non ha mollato e si è imposto per 4-6 7-5 6-4. Sfida caratterizzata da pochi break e dominata dai servizi. Non a caso entrambi i giocatori hanno ottenuto oltre il 75% di punti con la prima di servizio. L’unico momento di “anarchia” è stato quello a cavallo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo parziale, in cui Mager ha conquistato ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianlucasupera in tre set Egore vola aldell’Atp 250 di. Successo importante per l’azzurro, capace dirsi lasu un avversario che l’aveva sconfitto appena cinque giorni fa, sempre ad. Il match odierno lasciava presagire un epilogo uguale, specialmente dopo il primo set, manon ha mollato e si è imposto per 4-6 7-5 6-4. Sfida caratterizzata da pochi break e dominata dai servizi. Non a caso entrambi i giocatori hanno ottenuto oltre il 75% di punti con la prima di servizio. L’unico momento di “anarchia” è stato quello a cavallo tra la fine dele l’inizio del terzo parziale, in cuiha conquistato ...

Advertising

sportface2016 : #Atp #Adelaide 2 2022: #Mager si prende la rivincita su #Gerasimov e approda al secondo turno - BroginiAlessio : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - lorenzofares : Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure… - VinceMartucci : RT @lorenzofares: Forfait di Lorenzo #Musetti ???? al torneo #ATP 250 di #Adelaide 2 per un problema alla spalla Avrebbe dovuto giocare al 1… -