Ancona, l’infermiere arrestato per i falsi green pass: “Ieri piangevo, ora mi compro la casa”. Dolci, sesso e pranzi in cambio delle finte dosi (Di martedì 11 gennaio 2022) “Non pensavo che in un anno riuscivo a comprarmi casa. Fino a Ieri piangevo per pagare cento euro”. Emanuele Luchetti, 51 anni, gongolava pensando al gruzzolo sempre più corposo accumulato grazie al sistema che aveva messo in piedi. Intercettato dalla Squadra mobile di Ancona, l’infermiere finito in carcere per aver gettato via decine di dosi di vaccino per far ottenere i green pass ad altrettanti “no vax” con finte iniezioni ha parlato tanto. Era lui l’uomo chiave del meccanismo criminoso creato assieme a un noto avvocato del foro anconetano, a un imprenditore edile, a un ristoratore e a una barista, tutti messi dal gip agli arresti domiciliari. Dal 3 al 30 dicembre, il periodo in cui è stato ascoltato dalla Polizia, Luchetti ha visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “Non pensavo che in un anno riuscivo a comprarmi. Fino aper pagare cento euro”. Emanuele Luchetti, 51 anni, gongolava pensando al gruzzolo sempre più corposo accumulato grazie al sistema che aveva messo in piedi. Intercettato dalla Squadra mobile difinito in carcere per aver gettato via decine didi vaccino per far ottenere iad altrettanti “no vax” coniniezioni ha parlato tanto. Era lui l’uomo chiave del meccanismo criminoso creato assieme a un noto avvocato del foro anconetano, a un imprenditore edile, a un ristoratore e a una barista, tutti messi dal gip agli arresti domiciliari. Dal 3 al 30 dicembre, il periodo in cui è stato ascoltato dalla Polizia, Luchetti ha visto ...

