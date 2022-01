Ue | David Sassoli ricoverato dal 26 dicembre | cancellati gli impegni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo,, èdal 26in una struttura ospedaliera in Italia. Il portavoce ha fatto sapere che il ricovero si è reso necessario per il ...

, europarlamentare Pd e presidente del Parlamento europeo, è ricoverato in ospedale. A dare la notizia è il suo portavoce Roberto Cuillo, che fa sapere che 'il Presidente del Parlamento ..., presidente del Parlamento europeo, è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia dallo scroso 26 dicembre. Lo ha comunicato il suo portavoce Roberto Cuillo, spiegando che "tale ...David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, «dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia». La notizia è stata comunicata dal suo ...Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato dal 26 dicembre per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad ...