Traffico Roma del 10-01-2022 ore 18 | 30

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra Anagnina e Casilina sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale Viale della Serenissima procedendo Verso il raccordo un incidente provoca disagio in via della Bufalotta all’altezza del viadotto Giovanni Gronchi Imposta la temporanea chiusura della rampa di uscita verso via Gino Cervi del viadotto in direzione Colle Salario in zona Eur rallentamenti per un altro incidente in Viale dell’Oceano Indiano all’altezza di viale Sabatini auto in fila in via di Tor Bella Monaca 3 raccordo via Albertini in direzione della casil medesima situazione in via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa In quest’ultima direzione chiudiamo proprio con i lavori in via di Grottarossa iniziati Oggi è in programma fino a mercoledì 12 con conseguente transito a senso unico ...