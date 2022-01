“Stasera faccio un casino”. GF Vip, la minaccia di Sophie Codegoni. E l’altra vippona trema (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si prospetta una puntata in diretta del ‘GF Vip’ infuocata quella di lunedì 10 gennaio. E non ci sono solamente ipotesi all’orizzonte, ma ormai certezze. In particolare, nelle scorse ore Sophie Codegoni ha promesso di far scoppiare praticamente una bomba alla luce di quanto sta succedendo e di quanto sta subendo in questi giorni. Lo ha detto a chiare lettere, quindi Alfonso Signorini si starà già preparando ad assistere a momenti tesi, come accaduto già venerdì scorso. A proposito di Sophie Codegoni, è apparsa abbastanza delusa dalla scelta di Alessandro Basciano di dare l’immunità a Gianmaria Antinolfi invece che a lei nell’ultimo appuntamento. Lei ha tirato fuori i propri pensieri affermando che, d’ora in poi, darà priorità alle sue amicizie all’interno della casa. “Ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si prospetta una puntata in diretta del ‘GF Vip’ infuocata quella di lunedì 10 gennaio. E non ci sono solamente ipotesi all’orizzonte, ma ormai certezze. In particolare, nelle scorse oreha promesso di far scoppiare praticamente una bomba alla luce di quanto sta succedendo e di quanto sta subendo in questi giorni. Lo ha detto a chiare lettere, quindi Alfonso Signorini si starà già preparando ad assistere a momenti tesi, come accaduto già venerdì scorso. A proposito di, è apparsa abbastanza delusa dalla scelta di Alessandro Basciano di dare l’immunità a Gianmaria Antinolfi invece che a lei nell’ultimo appuntamento. Lei ha tirato fuori i propri pensieri affermando che, d’ora in poi, darà priorità alle sue amicizie all’interno della casa. “Ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si ...

Advertising

yurikoshinada : stasera mi faccio vivo in chat - SKRAMOVCH : è uno scricciolino vi prego è bellissimo come faccio a ridarglielo indietro stasera - _reEete_ : @ilverohelios @SonoCupido va bene, passo stasera e sto li per un po’ così faccio compagnia a @figliodenomade che sta facendo il palo - seblegendvettel : Se faccio il tampone stasera e ho il volo mercoledì mattina, il GP del tampone è ancora valido secondo voi? - caticanonico : domani sto a casa perché faccio la terza dose stasera e meglio prevenire che curare -